Espanhol Mamadou Gassama renova contrato com o Sporting

Chegou ao andebol português em 2021.

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Mamadou Gassama, andebolista espanhol de 29 anos. A duração do novo vínculo não foi revelada.

Gassama chegou ao emblema leonino em 2021, depois de uma carreira feita, até então, no andebol espanhol. "Sempre quis ficar e assim será. Estou muito contente e com vontade de continuar a trabalhar e a contribuir para o sucesso da equipa", afirmou.

Formado no Granollers, o único clube que representou até chegar a Alvalade, Gassama disse que a vinda para Portugal deu-se, sobretudo, "porque sabia que no Sporting havia muitas possibilidades de ganhar títulos, o que a nível pessoal era importante".

"Esta é a minha segunda época e acho que estamos no bom caminho, tanto no campeonato como na Liga Europeia. Vamos começar agora a Taça de Portugal e esperemos que as coisas continuem a correr bem", rematou.