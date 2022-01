Espanha e Dinamarca apuram-se para a segunda fase do Euro'2022

Espanha está apurada para a segunda fase do Europeu de andebol

Redação com Lusa

França está quase apurada também. Chéquia vai decidir com a Suécia uma das vagas. No grupo F, há ainda quatro candidatos. Portugal tem um jogo decisivo...

A Espanha, campeã da Europa em título, e a Dinamarca, campeã mundial, foram hoje as primeiras seleções apuradas para a segunda fase do Europeu de andebol, que está a decorrer na Hungria e na Eslováquia.

A França, campeã olímpica, conseguiu o resultado mais desnivelado do dia e está quase assegurada de continuar em prova.

Os gauleses 'esmagaram' a Ucrânia por 36-23, em Szeged, Hungria, e começam a destacar-se no grupo C, em que são a única equipa a somar por vitórias os dois jogos disputados.

Em duelo entre vizinhos e rivais, a Croácia ganhou por 23-20 à Sérvia e relançou-se na prova, depois da derrota inicial na primeira jornada. Com este triunfo, a Croácia é forte candidata a acompanhar a França na segunda fase do torneio.

Já apurada para a segunda fase está a Espanha, que venceu, este sábado, a Suécia por 32-28. Chega aos quatro pontos e já não vai descer do segundo lugar no grupo E, em Bratislava.

A República Checa ganhou à Bósnia-Herzegovina, por 27-19, e vai disputar com a Suécia a outra vaga. Em Debrecen, na Hungria, a poderosa Dinamarca desembaraçou-se bem da Eslovénia, por 34-23, e já não pode descer do segundo lugar do grupo A.

No outro jogo, o Montenegro ganhou por 28-24 à Macedónia do Norte. O Montenegro-Eslovénia de segunda-feira vale uma vaga na fase seguinte.

No grupo F em Kosice, Eslováquia, ainda há quatro equipas em luta, depois dos jogos de hoje, em que o resultado inesperado foi a vitória tangencial da Rússia sobre a Noruega, por 23-22. Apesar de duas vitórias na sua contabilidade, os russos ainda não estão apurados.

A Lituânia perdeu por 31-26 com a Eslováquia, mas ainda tem esperanças de passar, tudo dependendo dos números de uma vitória sobre a Noruega e de uma derrota eslovaca ante os russos. Para Portugal, foi dia de 'folga' - não houve jogos do grupo B, que tem sede em Budapeste.

Os lusos, que começaram por perder com a Islândia, regressam domingo, com um decisivo jogo contra a Hungria, também derrotada na primeira jornada.