Segundo a Federação Eslovena de Andebol, doze jogadores tiveram dores e vómitos no dia anterior ao jogo frente ao Egito, anfitrião do Mundial. Três das figuras da equipa falharam o duelo, que acabou empatado, e ditou a eliminação da Eslovénia.

A Seleção da Eslovénia foi afastada do Mundial de andebol no domingo, depois de empatar com o anfitrião Egito. Agora, os eslovenos denunciam que muitos dos jogadores do plantel passaram mal durante a noite que antecedeu o jogo, sendo que alguns dos mais importantes da equipa tiveram mesmo de falhar o duelo.

A Federação Eslovena de Andebol refere que doze jogadores sofreram sintomas de uma intoxicação alimentar e Stas Skube, Dragan Gajic e Blaz Blagotinsek, as maiores figuras daquela seleção, não puderam ir a jogo.

"Os jogadores estavam a gritar de dor, a vomitar e a correr para a casa de banho. Durante a noite, o Stas Skube e o Dragan Gajic mal dormiram e o Blaz Blagotinsek, o maior e mais forte do plantel, quando já estava atirou-se para o chão com dores e desmaiou, quando já estava no balneário. Teve de ser levado de volta para o hotel", escreveu a Federação num comunicado.

Num outro comunicado, escrito mais tarde, o organismo diz que não quis dar a entender que a situação foi provocada por alguém, até porque todas as equipas que participam no Mundial ficaram hospedadas no mesmo hotel.

"Queremos deixar claro que nunca dissemos que esta situação foi provocada de forma deliberada, mas não podemos ignorar que alguns jogadores se sentiram mal. Tendo em conta que todas as equipas ficaram no mesmo hotel, e nenhuma teve problemas, é extremamente difícil perceber o que aconteceu", dizem.

"A nossa equipa só se serviu com comida do buffet do hotel e do room service. A água consumida era engarrafada. Dessa forma, queremos que seja feita uma investigação para clarificar o que passou", lê-se também.

A Eslovénia negou ainda as declarações de Morten Henriksen, selecionador da Dinamarca, que disse que os eslovenos encomendaram pizza de fora do hotel, alegando que o problema poderá ter sido causado devido a esse pedido. "Alguns jogadores pediram pizza, mas fizeram-no do restaurante do hotel, dentro da 'bolha' onde só podiam estar pessoas testadas. E ninguém podia sair dessa 'bolha'", esclarece a federação.