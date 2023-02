Equipa feminina do Madeira SAD compromete continuidade na Taça Europa

Derrota na primeira mão dos quartos de final, frente ao Atlético Guardés.

A equipa feminina de andebol do Madeira SAD perdeu este sábado por 30-26 com o Atlético Guardés, no Funchal, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça Europa, comprometendo a continuidade em prova.

Em jogo de estreia da portuguesa Ana Seabra como treinadora principal da formação espanhola, após no início da semana ter substituído o asturiano Abel González, o Atlético Guardés saiu da Madeira com quatro golos para gerir em La Guardia, em 19 de fevereiro.

A equipa do Madeira SAD entrou bem no jogo, com uma eficácia ofensiva a rondar os 100 por cento, e cedo construiu uma vantagem inesperada de seis golos aos 7-1, já depois de Ana Seabra ter pedido a primeira paragem de jogo aos 6-1.

A formação insular manteve os seis golos de vantagem até aos 10-4, altura em que, tirando partido das exclusões de Marilene Souza e Ríssia Oliveira, o Atlético Guardés meteu um parcial de sete golos e passou para a frente do marcador aos 11-10.

O Madeira SAD, a acumular erros e falhas técnicas, esteve 15 minutos sem marcar, conquistando a igualdade a 11-11 por Marilene Souza, mas um parcial de 3-0 com um golo da portuguesa Patrícia Lima a dois segundos do intervalo, permitiu à formação espanhola recolher aos balneários a vencer por 14-11.

Na segunda parte, o Atlético Guardés abriu para uma vantagem de cinco golos aos 17-12, que aumentou para sete aos 21-14, com um parcial de 3-0, num período em que a formação portuguesa continuava a pecar no capitulo da finalização.

Com Neide Duarte e Maria Duarte em evidência na concretização, o Madeira SAD marcou seis golos consecutivos e reduziu para a diferença mínima aos 20-21, levando a treinadora Ana Seabra a nova paragem de jogo para quebrar o ímpeto das lusas.

O encontro passou por um período de equilíbrio, mas a maior eficácia das espanholas na finalização levou a desequilibrar o marcador, que a 10 minutos do fim da partida era favorável ao Atlético Guardés por quatro golos (25-21).

A equipa espanhola geriu a vantagem até praticamente o termo do encontro, que terminou com um golo nos últimos segundos por Neide Duarte, que marcou sete, reduzindo para quatro a vantagem final a favor do Atlético Guardés (30-26), que parte em vantagem para a segunda mão.

Maria Paula Estigarribia, com nove golos, seguida de Maria Sanchéz Gonzaléz, com sete, e da portuguesa Patrícia Lima, com cinco, foram as principais marcadoras da equipa do Atético Guardés, que recebe o Madeira SAD em 19 de fevereiro.