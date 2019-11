"Eleger um grande momento no Dragão? Impossível"

Gilberto Duarte, uma das figuras do Montpellier, regressa este sábado, pela primeira vez, ao Dragão, pavilhão onde jogou nove anos. Começou em Lagoa, de onde é natural, mudando-se com 17 anos para o FC Porto, onde esteve nove épocas e ganhou sete campeonatos nacionais, uma Taça da Liga e ainda duas Supertaças

"Está a ser um bocadinho difícil gerir os pensamentos, foram nove anos de grandes conquistas, foi uma vida, e agora é estranho voltar do outro lado" - é esta a primeira reação de Gilberto Duarte ao regresso (amanhã, às 18h30) ao Dragão Arena, onde, ao serviço do Montpellier, vai pela primeira vez jogar contra o FC Porto.

"Claro que aquele pavilhão representa muito para mim. Não foram nove anos, porque ainda estava a ser construído, mas foi o pavilhão onde tive grandes conquistas, onde ganhei a maior parte dos meus títulos, é um pavilhão onde fui feliz muitas vezes", continua o lateral-esquerdo de 29 anos, um dos três verdadeiros heptacampeões pelo FC Porto, a par de Ricardo Moreira e Hugo Laurentino, já retirados.

"Eleger o grande momento no Dragão? Impossível [ri-se]. É impossível dizer só um grande momento, e ainda bem. Entre conquistas, passagens à Liga dos Campeões, vitórias em jogos importantes, destacar um momento é difícil", justifica-se, voltando depois para o encontro de amanhã: "Não sei bem o que vai dentro de mim. Como já tinha dito ao site da EHF, só quando pisar o campo para o aquecimento é que vou sentir verdadeiramente tudo."

"Gostava que o FC Porto passasse, desde que a decisão não seja entre nós os dois... Se continuarem a demonstrar esta qualidade, têm tudo para passar"

Seja como for, de uma coisa Gilberto Duarte está seguro: "A única certeza que tenho é que, quando o jogo começar, essas emoções não vão interferir nos objetivos da minha equipa e vou ao Porto buscar os dois pontos." E passa depois a outra certeza: "O que o FC Porto está a fazer [duas vitórias neste Grupo B da Liga dos Campeões] a mim não me surpreende, mas posso dizer que está a surpreender muita gente este ano, e mesmo depois do que fez no ano passado, porque esta época estão na Liga dos Campeões e estão ao mesmo nível, estão a bater-se com todas as equipas."

É por estas razões que o lateral-esquerdo natural de Lagoa não conta com facilidades. "Vai ser um jogo muito difícil, o FC Porto já demonstrou grande nível, competitividade, causou muitos problemas ao Vardar e ao Veszprém, ganhou em casa ao Kielce, o que, por si só, prova o quão fortes estão no Dragão", sublinha, não se deixando iludir pelo empate dos azuis e brancos com o Zaporozhye na ronda anterior. "Não se pode julgar a qualidade do FC Porto por um jogo; fazer um jogo menos conseguido acontece e, mesmo assim, empataram por um remate falhado e um golo deles que não vai acontecer sempre. Mas, lá está, isto é a Liga dos Campeões, todas as equipas vão lutar para ganhar todos os jogos", nota.

"Há um ponto em comum entre os meus FC Porto e este FC Porto, que é o facto de continuar a ganhar"

"O polaco foi impossível arranhar"

Saiu cedo de Porches, em Lagoa, mudando-se com apenas 17 anos para o Porto. Depois esteve em Plock, na Polónia, dois anos, e outro em Barcelona, cumprindo agora o primeiro de três em Montpellier. "Vivo sozinho num apartamento e quem cozinha é a Bimby, tem sido uma grande amiga", conta Gilberto a O JOGO, ele que, com estas passagens, já fala várias línguas. "Falo português, inglês, arranho espanhol e estou a tentar arranhar francês; o polaco foi impossível sequer de arranhar. E também entendo crioulo", diz o meia-distância. "Entre o Barcelona e o Montpellier, é mais a diferença entre Espanha e França. O campeonato francês é superior, nos últimos três anos foi considerado o melhor do mundo", termina.