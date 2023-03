Edmilson Araújo: "Esta mudança de chip é fácil porque já estamos habituados"

Equipa de andebol do Sporting

Após a qualificação para os quartos de final da EHF European League, Sporting vai defrontar já estão focados no próximo jogo.

O Sporting defronta, este sábado às 15h00, o Académico de Viseu em jogo a contar para a 19ª jornada do Campeonato Nacional.

Depois de vencerem, na terça-feira, o Bidasoa Irún - carimbando a passagem aos quartos-de-final da EHF European Leags - o Sporting já mudou o chip. Edmilson Araújo garante que o foco já está no próximo jogo.

"Esta mudança de chip é fácil porque já estamos habituados a que assim seja. Foi um grande jogo e uma boa vitória, mas agora já estamos focados no Campeonato Nacional, que também é um dos nossos objetivos", referiu o jogador.

Edmilson Araújo garante que não estão à espera de facilidades por defrontar o 12º classificado : "É uma equipa nova, que tem lutado para se manter na I Divisão e que tem vindo a melhorar. Sabemos as dificuldades que teremos pela frente, mas preparámos este jogo da melhor maneira para ganharmos e para trazermos mais três pontos".

O grupo orientado por Ricardo Costa terá, no mínimo, seis jogos espaçados por pouco tempo no mês de abril. O jogador do emblema verde e branco realçou que a equipa pensa num jogo de cada vez.

"Estamos habituados a ter pouco tempo de descanso e a jogar Campeonato Nacional, EHF European League e Taça de Portugal seguidos, mas vamos pensando e trabalhando jogo a jogo. Agora estamos apenas focados no Académico Viseu", afirmou.