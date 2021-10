"É uma derrota amarga, podíamos ter feito mais um pouco de história"

Redação com Lusa

Selecionador português elogia evolução do andebol feminino após duelo ibérico.

O selecionador português de andebol feminino, José António Silva, elogiou a evolução da equipa, derrotada pela vice-campeã mundial Espanha pela margem mínima (22-23), em jogo de qualificação para o Europeu de 2022, em Paredes.

"Fiquei muito satisfeito pelo trabalho que desenvolvemos, por aquilo que estas miúdas fizeram, por tudo aquilo que conquistámos em tão pouco tempo ao nível da qualidade exibicional e capacidade competitiva, mas, obviamente, é uma derrota amarga, pois podíamos ter feito mais um pouco de história", disse José António Silva, em declarações à agência Lusa.

O selecionador luso reconheceu a evolução da equipa, sem deixar de dizer que a maior experiência internacional da Espanha acabou por fazer a diferença no final. "Como tenho dito, estamos num processo, estamos no início e temos que nos dar por satisfeitos com aquilo que avançámos em tão pouco espaço de tempo", disse.

Segundo José António Silva, o que falta "em concreto" é "jogos a este nível". "Jogámos com uma equipa que está habituada a fazer Jogos Olímpicos, a fazer Campeonatos do Mundo e da Europa, e nós não temos essa experiência. E isso, em momentos decisivos, às vezes, paga-se caro, porque ainda não sabemos lidar com algumas circunstâncias de jogo", sublinhou.

Para memória futura, José António Silva disse ser necessário manter o "foco no processo e no trabalho". "O que lhes digo é que, se jogarmos bem, com trabalho e dedicação, é possível melhorarmos e alcançar bons resultados", concluiu.