Declarações após o jogo Portugal-Lituânia (30-25), da sexta e última jornada do Grupo 4 da segunda fase de qualificação para o Euro'2022 de andebol.

Contas do grupo: "É totalmente diferente jogar já qualificado ou não. Sabíamos que a Lituânia vinha com tudo. Podiam regressar ao Europeu e os jogadores acabam por sobressair em todos os aspetos. Acredito que entrámos no jogo com esse pensamento de já estarmos qualificados, mas fomos conseguindo corrigir isso. O mais importante é termos vencido, mesmo com um jogo menos conseguido, até porque as grandes equipas também precisam de ganhar assim. Terminar em primeiro do grupo acaba por ser muito vantajoso para nós em termos de potes no sorteio do Euro'2022."

Análise ao jogo: "Na segunda parte, entrámos com mais vontade e mais focados naquilo que queríamos para o jogo. A partir daí, as coisas foram acontecendo com naturalidade e sobressaiu a nossa qualidade e superioridade sobre a Lituânia. O resultado mostra isso."

Respeito conquistado: "É incrível aquilo que temos vindo a fazer para o andebol e o próprio desporto português. Finalizar esta qualificação em primeiro lugar é só uma prova disso, mas, se calhar, agora virá a parte mais difícil, que é manter este nível lá em cima com as outras seleções. O facto de querermos estar entre as grandes seleções também faz com que elas tenham cada vez mais respeito por nós e olhem para Portugal como um adversário a temer e que lhes pode ganhar. Isso foi algo que conquistámos e agora os olhos já vão postos em Portugal, que irá entrar neste Europeu com muita vontade de fazer ainda mais história."