"É duro, ainda por cima num lance já com o jogo acabado"

António Areia comenta empate de Portugal frente ao Brasil no Mundial de andebol.

Portugal empatou esta quarta-feira com o Brasil (28-28), no primeiro jogo do Grupo II da Ronda Principal do Campeonato do Mundo de andebol, com o resultado a ser decidido por uma decisão do videoárbitro.

António Areia, jogador da equipa portuguesa, não escondeu a frustração. "É duro este resultado, ainda por cima num lance já com o jogo acabado e com uma revisão do videoárbitro. É duro, mas nós fizemos um bom jogo, lutámos muito e estivemos muito perto de conseguir a vitória", afirmou.

"Foi um pormenorzinho já com o jogo acabado. Temos de olhar para aquilo que fizemos de bom no decorrer do jogo. Muitas vezes conseguimos controlar os momentos do jogo, noutras não. Temos de tentar fazer com que esses momentos em que não controlamos o jogo sejam cada vez menores para podermos ter mais regularidade. É um empate e agora temos que olhar só para nós e ganhar o próximo jogo que é contra Cabo Verde", rematou.