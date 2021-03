Duas ausências por lesão na primeira convocatória de Portugal após morte de Quintana

Confira a lista de convocados para a qualificação olímpica, em França.

As ausências de Gilberto Duarte e Humberto Gomes, por lesão, marcam a lista de convocados da seleção nacional de andebol, primeira após a morte de Alfredo Quintana, para a qualificação olímpica, em França, divulgada esta segunda-feira pela federação.

A seleção nacional está concentrada em Rio Maior para ultimar a preparação do torneio de qualificação para Tóquio2020, que irá disputar com França, Croácia e Tunísia, de sexta-feira a domingo, na cidade gaulesa de Montpellier, e no qual busca a sua primeira presença olímpica.

O selecionador nacional, Paulo Pereira, operou várias alterações em relação aos eleitos para o Mundial2021, entre os quais a substituição do malogrado guarda-redes Alfredo Quintana, que morreu em 26 de fevereiro, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante um treino do FC Porto.

Paulo Pereira chamou Diogo Valério (VFL Gummerbach, Ale) e Manuel Gaspar (Sporting) para completar o trio de guarda-redes, que integra ainda Gustavo Capdeville (Benfica), dado que Humberto Gomes (Póvoa AC) - tido como o mais eficaz do Mundial2021 - está de fora por lesão.

Os pontas mantêm-se os mesmos, com Pedro Portela (Tremblay, Fra), Diogo Branquinho, Leonel Fernandes e António Areia (FC Porto), e os pivôs são reforçados com Tiago Rocha (Sporting), que se junta a Alexis Borges (Montpellier, Fra), Luís Frade (FC Barcelona, Esp), Victor Iturriza e Daymaro Salina (FC Porto).

Sem Gilberto Duarte (Montpellier, Fra), por lesão, e João Ferraz (Aarau, Sui), por opção, o selecionador Paulo Pereira reduziu as opções nos laterais a Alexandre Cavalcanti (Nantes, Fra), Bélone Moreira (Benfica), André Gomes, Fábio Magalhães e Diogo Silva (FC Porto).

Em relação aos centrais, e tendo em conta também as escolhas para o Mundial2021, disputado no Egito no início do ano, que terminou com Portugal no 10.º lugar, Paulo Pereira convocou André José (ABC), que assim se junta a Miguel Martins e Rui Silva (FC Porto).

No torneio olímpico de qualificação Portugal procura alcançar um dos dois lugares de acesso a Tóquio2020, mas para isso terá pela frente duas das mais conceituadas seleções europeias, a França e a Croácia, que juntas somam 12 presenças olímpicas.

Lista de 20 convocados

Guarda-redes: Diogo Valério (VFL Gummerbach, Ale), Gustavo Capdeville (Benfica) e Manuel Gaspar (Sporting).

Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Tremblay, Fra).

Pivôs: Alexis Borges (Montpellier, Fra), Daymaro Salina (FC Porto), Luís Frade (FC Barcelona, Esp), Victor Iturriza (FC Porto) e Tiago Rocha (Sporting).

Laterais: Alexandre Cavalcanti (Nantes, Fra), André Gomes (FC Porto), Fábio Magalhães (FC Porto), Bélone Moreira (Benfica) e Diogo Silva (FC Porto).

Centrais: Miguel Martins (FC Porto), Rui Silva (FC Porto) e André José (ABC).