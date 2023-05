FC Porto regressou ao campeonato com triunfo claro em Belém

Lisboa, 06/05/2023 - Andebol, Os Belenenses receberam o FC do Porto no pavilhão Acácio Rosa, André Sousa - FC do Porto, (Carlos Pimentel/Global Imagens)

FC Porto somou a nona vitória seguida, na visita ao Belenenses, e segue a um ponto do líder Sporting, que recebe na próxima jornada

Numa altura em que a luta pelo título nacional está a ferro e fogo - Sporting lidera o Campeonato Placard com apenas mais um ponto que os dragões e na próxima jornada há clássico entre os dois emblemas, que pode decidir o campeão -, o FC Porto somou a nona vitória consecutiva, na visita ao Belenenses, por 27-35, enquanto os leões receberam e bateram o ABC.

Em Belém, a pausa de duas semanas, devido a encontros da Seleção Nacional, trouxe muita vontade de entrar bem na partida, e foi isso que fez a formação da casa, com Carlos Siqueira a inaugurar o marcador. Os 10 minutos seguintes foram de grande equilíbrio (7-7), com nenhum dos emblemas a conseguir distanciar-se.

O guardião Nikola Mitrevski evitava investidas da equipa de Belém e com a frescura no ataque portista, muito pelas substituições que Magnus Andersson ia fazendo, o encontro mudou de figura. Após um parcial de 2-8, os azuis e brancos descolaram do adversário e foram para o intervalo a vencer por oito (13-21).

A toada manteve-se no regresso dos balneários e os tricampeões foram dilatando a vantagem, com Jack Thurin, melhor marcador dos dragões (seis golos), em destaque.

No João Rocha, o Sporting já vencia por cinco ao intervalo (18-13), aguentou a tentativa de resposta do ABC, que no segundo tempo reduziu para 21-18, e embalou para um desnivelado 37-29.

RESULTADOS da 22.ª Jornada

FC Gaia-Benfica, 28-35

U. Maia-Póvoa, 27-31

Belenenses-FC Porto, 27-35

Sporting-ABC, 37-29

V. Setúbal- Santo Tirso, 38-23

Marítimo-Ac. Viseu, 38-32

Águas Santas-Avanca, 28-27

CLASSIFICAÇÃO

1.º: Sporting, 64 pontos

2.º: FC Porto, 63

3.º: Benfica, 60

4.º: Águas Santas, 49

5.º: ABC, 48

6.º: Belenenses, 45

7.º: Marítimo, 43

8.º: V. Setúbal, 42

9.º: Póvoa, 39

10.º: FC Gaia, 39

11.º: Avanca, 36

12.º: Ac. Viseu, 32

13.º: U.Maia, 31

14.º: Santo Tirso, 25