Djordjic e a vitória do Benfica na Liga Europeia: "Ver o pavilhão cheio faz-me sentir tão orgulhoso"

Petar Djordjic, jogador do Benfica

Jogador encarnado em reação ao triunfo na prova da EHF após levar a melhor na final, em Lisboa, contra os alemães do Magdeburgo, que valeu o primeiro título europeu das águias

Orgulho pela plateia: "É difícil dizer alguma coisa, porque são muitas emoções depois de um jogo tão intenso. É o meu terceiro ano no Benfica e ver hoje o pavilhão com os nossos adeptos, frente a uma das melhores equipas do mundo, faz-me sentir tão orgulhoso."

Mérito: "Somos uma grande família e este ano merecemos este título. Foi um ano difícil, com equipas muito difíceis e temos de agradecer a todos os que nos apoiaram e tornaram esta conquista possível."

Segredo do triunfo: "Não tenho palavras para descrever o que fizemos hoje. Foi incrível este ambiente, esta vitória. Estou muito emocionado e este título é para estes adeptos fantásticos. O segredo é termos estado sempre juntos, mesmo quando estivemos em desvantagem. Lutámos e este ano estivemos incríveis. É um título muito merecido."