Djibril Mbengue tem saída marcada para a Alemanha, mas FC Porto já tem substituto

Recente internacional A pela Alemanha, Djibril Mbengue foi anunciado como reforço do Bergischer HC, da Bundesliga, a partir da próxima temporada.

A cumprir a quarta temporada ao serviço do FC Porto, o lateral-direito Djibril Mbengue foi anunciado como reforço do Bergischer HC, da Bundesliga, para 2022/23.

Ou seja, o recente internacional A alemão, de 29 anos, vai voltar ao país-natal, depois de ter deixado o TVB Stuttgart para ingressar nos azuis e brancos.

No entanto, sabe O JOGO, o FC Porto já se acautelou e encontrou substituto para Djibril, tratando-se de um atleta de origem nórdica, onde o andebol tem tem tido grandes resultados - basta ver o que a seleção dinamarquesa tem feito nos últimos tempos: campeã mundial em 2019 e este ano, campeã olímpica no Rio"2016 e medalha de prata este ano - , não se sabendo, ainda, de que país.

Djibril chegou ao FC Porto no mesmo início de época do técnico sueco Magnus Andersson -, tendo, portanto, um palmarés com dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaça, ou seja, tudo o que se disputou internamente.

Recordará, certamente, ainda a presença na final-four da então denominada Taça EHF, desde o ano passado Liga Europeia, em que o FC Porto perdeu a meia-final com o Fuchse Berlim (Alemanha), por 24-20, mas, no jogo para o terceiro lugar, derrotou o Holstebro (Dinamarca), por 28-26. Isto após ter ficado em primeiro no grupo, só com vitórias.

"É um prazer enorme, estou muito feliz por continuar aqui. Temos uma grande equipa, um grande treinador e adeptos fantásticos", disse Mbengue aquando da renovação até 2022, sendo que, desta vez, no final da época, deixará a Invicta e voltará ao país de origem.