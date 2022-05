Diretor desportivo do Sporting lança clássico: "A pressão está toda do lado do FC Porto"

Antigo jogador leonino salientou que o Sporting, no início da época, não se declarou candidato ao título

Carlos Carneiro, antigo jogador e atual diretor desportivo dos leões, lançou esta sexta-feira o clássico com o FC Porto, no sábado, que irá ser decisivo nas contas do título, dado que os leões partem para o jogo da 26ª jornada do campeonato nacional no segundo lugar, com menos um ponto que os dragões, líderes.

Carneiro, que cumpriu um total de 221 jogos de leão ao peito ao longo da carreira, afirmou que a "pressão" de vencer "está toda do lado do FC Porto", uma vez que os azuis e brancos começaram a temporada como candidatos declarados ao título de campeão, ao contrário dos leões.

"A pressão está do lado do FC Porto. O Sporting entrou numa nova era no início da época e, na altura, não nos declarámos candidatos ao título, pensámos sempre no jogo seguinte, já o FC Porto declarou essa intenção. Por isso, a pressão está toda do lado deles por todas as razões. São a base da Selecção Nacional, têm jogadores de altíssimo nível, um treinador muito conceituado e os treinadores-adjuntos estão no panorama da selecção nacional também", apontou, em declarações ao Jornal Sporting.

"Nós não assumimos que éramos candidatos ao título, mas estamos a lutar por ele neste momento. E vamos combater com tudo. Não dependemos deste jogo, pelos objectivos que traçámos no início da época, mas o segundo lugar dificilmente foge ao Sporting", avançou.

Para além de deixar um apelo aos adeptos leoninos para que "encham o pavilhão João Rocha" no sábado, o dirigente aproveitou para deixar elogios à época protagonizada pela equipa, que tem "uma relação ótima com a equipa técnica".

""O balanço terá de ser feito no fim da temporada, mas tem corrido tudo dentro do que planeámos. Há uma óptima relação entre jogadores e equipa técnica - a simbiose é fantástica, há um crescimento visível, e há muitos jogadores jovens que têm crescido a olhos vistos. Queríamos criar uma base para o futuro e conseguimos. No futuro queremos dar apenas retoques e estamos a trabalhar nesse sentido. Por isso, fazendo esta análise mais fria e pragmática, o balanço é claramente o mais positivo", concluiu Carlos Carneiro.

O Sporting recebe o FC Porto no sábado, pelas 18h, em jogo da 26ª jornada do campeonato nacional de andebol.