DIRETO ANDEBOL | FC Porto-Benfica: siga todas as incidências do clássico

Acompanhe as principais incidências do clássico da 12.ª jornada do campeonato nacional de Andebol 1.

- 60' Termina o clássico no Dragão Arena com vitória do FC Porto por dois golos

- 60' FC Porto pede time-out

- 60' João Pais reduz: 27-25



- 60' Miguel Martins marca de 7 metros: 27-24



- 59' Suholeznic é excluído



- 59' Alfredo Quintana pára Kukic



- 58' Fábio Magalhães dá dois golos de vantagem ao FC Porto: 26-24

- 57' - Ole Rahmel reduz da ponta direita: 25-24

- 56' - Djordjic não falha dos 9 metros: 25-23

- 56' Miguel Martins marca: 25-22



- 50' Djordjic marca de 7 metros: 24-22

- 50' Diogo Branquinho falha livre de 7 metros

- 50' João Pais marca da ponta esquerda: 24-21

- 49' António Areia falha livre de 7 metros



- 49' Arnau García excluído



- 49' Defesa de Alfredo Quintana, a travar Manuel Spath

- 49' Benfica pede time-out

- 49' Fábio Magalhães faz o seu quarto golo: 24-20

- 48' Fábio Magalhães surpreende Hernandez: 23-20

- 47' Djordjic atira ao poste

- 47' Miguel Martins marca o seu quarto golo: 22-20



- 46' Paulo Moreno reduz, aos 6 metros: 21-20



- 45' Miguel Martins aumenta a vantagem da equipa da casa com um remate em suspensão: 21-19



- 44' Kukic responde: 20-19



- 44' Iturriza marca em contra-ataque: 20-18

- 42' Fábio Magalhães marca aos seis metros: 19-18

- 42' Arnau García empata: 18-18



- 40' Sergey Hernandez pára Leonel Fernandes



- 40' Exclusão para Suholeznic, após falta sobre Iturriza, que também é excluído, pela forma como reagiu à falta



- 39' Alfredo Quintana trava de Paulo Moreno, que entrou aos 6 metros



- 38' Sliskovic fura a defesa do Benfica: 18-17

- 37' Kukic empata: 17-17

- 36' António Areia coloca o FC Porto na frente: 17-16

- 35' Djordjic marca o livre de 7 metros: 16-16



-35' Fábio Magalhães é excluído. Os árbitros marcam livre 7 metros e o banco do FC Porto protesta



- 33' António Areia marca de 7 metros, Sergey Hernández defende

-32' Jogo parado para solucionar um problema com o cronómetro

- 32' Leonel Fernandes marca da ponta esquerda: 16-15

- 31' Primeiro ataque na segunda parte resulta no golo de Djordjic que empata: 15-15

- início da segunda parte no Dragão Arena, depois de uma primeira parte equilibrada

- 30' Kukic reduz: 15-14

- 30' Miguel Martins aumenta a vantagem dos dragões: 15-13

- 29' Suholeznic é excluído



- 29' Kukic responde: 14-13



- 28' Iturriza marca, em contra-ataque: 14-12



- 28' Rui Silva faz o seu quarto golo e coloca o FC Porto na frente: 13-12



- 27' Ole Rahmel marca da ponta direita e empata: 12-12



- 27'' Amarelo para o treinador do Benfica, por palavras



- 26' Ole Rahmel reduz da ponta direita: 12-11

- 25' Daymaro Salina faz o seu segundo golo, após passe de Fábio Magalhães aos 6 metros: 12-10

- 23' Miguel Alves em contra-ataque coloca os dragões em vantagem: 11-10

- 22' Leonel Fernandes empata da ponta esquerda: 10-10

- 21'' Djordjic marca o livre de 7 metros: 9-10

- 21' António Areia é excluído

- 21' Iturriza empata: 9-9



- 20' Ole Rahmel coloca os encarnados de novo na frente: 8-9



- 20' António Areia em contra-ataque empata: 8-8

- 18': Daymaro Salina reduz para o FC Porto: 7-8

- 18': Djordjic volta a marcar para o Benfica: 5-8

- 18': Miguel Martins marca e o FC Porto reduz: 5-7

- 16': e logo depois o sétimo golo. Três de vantagem para as águias.

- 16': marca o Benfica, 4-6.

- 15': Fábio Magalhães marca pela primeira vez no jogo: 4-5 no marcador.

- 14': Rui Silva marca e o FC Porto reduz para 3-4.

- 13': 4-2 para o Benfica.

- 12': livre de sete metros para o Benfica, que pode aproveitar para dilatar a vantagem.

- 10 minutos: um lance caricato: o remato do FC Porto bate no poste e a bola fica sobre a linha. Mantém-se a vantagem encarnada.

- Ao fim de oito minutos de jogo, o Benfica tem a vantagem no Dragão Arena: 3-2.

- Começou o jogo no Dragão Arena

- Sete inicial do Benfica: Sergey Hernandez, Petar Djorjic, Lazar Kukic, Arnau Garcia, Matic Soholeznik, Paulo Moreno e Belone.

- O sete inicial do FC Porto: Alfredo Quintana, André Gomes, Rui Silva, António Areia, Djibril Mbengue, Leonel Fernandes, Victor Iturriza.

- Cumpre-se um minuto de silêncio por Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto que faleceu na quarta-feira.

- O FC Porto soma 10 vitórias em 10 jogos, tendo uma partida em atraso. Já o Benfica conta 11 triunfos em igual número de partidas.

- Dragões e águias chegam a este clássico como as únicas equipas invictas na competição, que é liderada pelo Sporting, com 34 pontos (e 12 jogos disputados). Segue-se o Benfica, com 33 (11 jogos), e o FC Porto, com 30 (10 jogos).

- Bom dia. O FC Porto recebe este domingo, no Dragão Arena, o rival Benfica (11h00) em partida da 12.ª jornada do campeonato nacional de Andebol 1. Acompanhe aqui as principais incidências do encontro.