Diogo Branquinho: "Ficou provado que o FC Porto pode ir onde nós quisermos"

Declarações do jogador de andebol do FC Porto após o empate com o campeão europeu Barcelona, no Dragão Arena, 33-33.

Grande espetáculo: "Dar os parabéns ao Barcelona, que também foi uma excelente equipa, fomos protagonistas de um grande espetáculo desportivo, quem gosta de andebol adorou ver este jogo."

Agradecimento aos adeptos: "Deixar uma palavra de agradecimento aos adeptos, encheram o pavilhão, fizeram um espetáculo bonito, ansiávamos por isto. Faz-nos acreditar que, como nós dizíamos, com este apoio, no Dragão, é muito complicado para as equipas adversárias virem aqui ganhar e elas sabem disso. Ficou também provado que a nossa equipa pode ir onde nós quisermos."

Melhor entrada no jogo: "É melhor nós Reunimos e falarmos e realmente temos vindo a trabalhar para entrar melhor no jogo. Entrar bem no jogo contra estas equipas é logo uma mais-valia para lutar pelo jogo até ao final. Nós sabíamos disso. Mas o Barcelona é uma equipa como outra qualquer. Estamos no grupo dos tubarões, e eu quero acreditar que todas as equipas que apanham na próxima jornada o FC Porto, também pensam da mesma maneira."