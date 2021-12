Dinamarca e Espanha semifinalistas do Mundial de andebol feminino

Competição decorre em Espanha.

A Espanha, vice-campeã do mundo, e a Dinamarca, quarta no último Europeu, apuraram-se para as meias-finais do Mundial de andebol feminino, que decorre em Espanha.

Em Granollers, a Dinamarca, que esteve ausente nos Jogos de Tóquio'2020, realizados no último verão, superou o Brasil por 25-20, e vai agora defrontar no acesso à final a equipa que sair vencedora do embate de quarta-feira entre a França, campeã olímpica em Tóquio, e a Suécia, quarta nos últimos Jogos.

Na outra partida dos quartos de final, disputada hoje também em Granollers, a Espanha, vice-campeã mundial há dois anos no Japão e apoiada por mais de 3.500 pessoas, superou a Alemanha por 26-21.

Nas meias-finais, a equipa ibérica vai medir forças com o conjunto que sair do embate entre a Noruega, campeã europeia no ano passado, e a Rússia, equipa que competiu nos Jogos Olímpicos sob bandeira neutra e que se sagrou vice-campeã, tendo afastado nas meias-finais precisamente a equipa norueguesa.