"Desistir? Nunca pensei, mas o falecimento do meu pai incomodou-me muito"

Rui Silva, jogador do FC Porto

ENTREVISTA >> Rui Silva, que é hoje em dia uma das mais altas figuras da equipa do FC Porto, passou por dias bastante complicados, em especial a morte do pai, Miguel, quando já era dragão

A morte do pai, Miguel, de forma inesperada em 2015, foi um golpe muito rude para Rui Silva.

Recuando de novo aos 14 anos, e aos 15, em que começou a jogar na I Divisão, o que mudou em si enquanto jogador de andebol, agora que tem 28 anos?

-Se calhar eu apareci cedo de mais para o que é normal. Tive momentos bons, tive outros maus, tive momentos em que, se calhar, as pessoas acharam que eu não ia atingir aquilo que pensavam, mas soube-me adaptar, perceber que apenas o talento não chega e que o trabalho diário, e mesmo o que se passa fora do pavilhão, acaba por ser muito importante. Sou feliz e ambicioso, quero sempre mais de mim e de quem me rodeia. Eu sinto muito tudo o que gira à volta da equipa.