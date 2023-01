Derrota afasta Benfica na Taça Europa EHF feminina

Esta eliminação deixa Portugal com um representante apenas no torneio, o Madeira SAD

Uma derrota tangencial em casa, ante o Antalya Konyaalti, da Turquia, ditou o afastamento do Benfica nos oitavos de final da Taça Europa EHF de andebol feminino.

As campeões portuguesas, que tinham empatado há uma semana na Turquia, 35-35, lutaram muito mas acabaram por ceder, no pavilhão da Luz, em Lisboa, por 32-33, com vantagem das águias ao intervalo, por 18-16.

O Benfica ficou, assim, a um golo apenas dos quartos, já que o empate lhe seria favorável, atendendo aos números verificados no jogo de Antalya.

Esta eliminação deixa Portugal com um representante apenas no torneio, o Madeira SAD, que afastou as suíças do LK Zug, com os dois jogos disputados no Funchal e vencidos pelas insulares.

Na ronda anterior, tinham ficado pelo caminho o Alavarium e o São Pedro do Sul.