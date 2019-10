Dérbi da Via do Infante regressa oito épocas depois

Não fora Gilberto Duarte, e o andebol algarvio, onde a modalidade até é muito popular, já tinha sido totalmente esquecido.

O Lagoa, clube onde Gilberto Duarte começou a jogar, e o Vela Tavira, de onde saíram Ricardo Dias (esteve muitos anos no Sporting), Nuno Gonçalves (Puente Genil, Espanha) e agora André José (a aparecer, com 18 anos, muito bem no ABC e filho de Filipe José, treinador do Vela), vão voltar a defrontar-se no mesmo campeonato oito temporadas depois, algo que se proporcionou com a subida, esta época, dos tavirenses à II Divisão. A última vez que os dois emblemas se defrontaram foi em 2010/11, com duas vitórias do Vela (20-27 e 24-19).

Trata-se do regresso do dérbi do Algarve, região do país onde a modalidade sempre teve grande popularidade, mas que tem andado afastada dos grandes palcos. Aliás, não fosse a brilhante carreira de Gilberto Duarte, a grande figura do andebol português há já alguns anos - um dos três verdadeiros heptacampeões pelo FC Porto, com passagens pelo Wisla Plock, da Polónia, e pelo Barcelona, onde ganhou tudo menos a Liga dos Campeões, estando agora nos franceses do Montpellier -, e o andebol na região mais a Sul de Portugal continental já teria mesmo caído no esquecimento.

Pois bem, este sábado, pelas 19 horas, no Pavilhão Jacinto Correia, em Lagoa, os rivais voltam a encontrar-se.

"Mais do que criar rivalidades, isto mostra que, independentemente de sermos poucas equipas, temos qualidade. Mostra também que os dois clubes mais importantes do Algarve continuam a ter força e estão numa divisão em que já é preciso ter uma certa qualidade", diz a O JOGO Pedro Silva, capitão dos lagoenses.

"É um jogo especial, é o que chamamos de dérbi da Via do Infante. Se em Lisboa há o dérbi da Segunda Circular, aqui temos o da Via do Infante. São jogos aguerridos, bastante disputados, mas depois há muita gente conhecida de um lado e do outro, ou seja há a rivalidade natural durante 60 minutos, mas depois há uns copos para beber e conversas para por em dia", continua o ponta-direita de 33 anos, há 27 ao serviço do Lagoa Académico Clube (LAC).

Com tantas temporadas no clube, é com toda a propriedade que Pedro pode falar do futuro e, quem sabe, se uma subida ao escalão principal. "O projeto aponta nesse sentido", atira de pronto. "Fazer uma equipa bastante competitiva, trabalhando essencialmente com atletas formados em Lagoa, com uma ou outra ajuda de fora. A ideia é assentar numa I Divisão. O trabalho de formação é feito e reconhecido, agora faltam os seniores. A nossa maior ajuda vem da Câmara Municipal e chegar à I Divisão também dará maior visibilidade, será uma forma de mostrar que o andebol no Algarve, sendo curto, existe e sempre com muita tradição, nomeadamente em Lagoa e Tavira", justificou.

Do lado do Vela de Tavira, o capitão é Nuno Vicente, um homem de Lagoa e que começou no LAC. "Este reencontro é muito especial e é importante. São as duas equipas do meu coração, mas o que há a ressalvar é serem duas equipas do Algarve num escalão nacional, ainda que, por não haver capacidade financeira, não seja a I Divisão", refere o guarda-redes de 32 anos. "É giro, tantos anos depois, voltarmos a jogar, mas mais giro ainda é sermos todos amigos, há malta de Lagoa que agora joga em Tavira, como eu, e ao contrário", sublinha também Vicente.

"O andebol algarvio está vivo, mas para estar vivo tem de trabalhar o dobro das outras equipas. Não é a fácil, a cada fim de semana, fazer um mínimo de 700 km, porque o mais perto que vamos jogar é a Lisboa", recorda, dizendo ainda que, como "há poucos jogadores, os que há também são aproveitados para treinar os escalões de formação", pelo que, concluiu o raciocínio, "uma pessoa faz mil coisas".

Sobre a rivalidade entre estes dois emblemas, separados por 70 km, as coisas são agora mais moderadas. "Quando nos cruzamos em competições regionais, tentamos sempre marcar um jantarzinho, somos todos amigos, mas há 15/20 anos isto não era assim, não havia este cruzamento de atletas, era uma rivalidade maior e que depois começou a haver também ao nível dos escalões de formação. O vela tinha boa formação, o Lagoa começou a evoluir e, hoje em dia, tem umas das melhores formações do país. O Vela começou a ficar para trás neste aspeto", anota Nuno Vicente.

Uma eventual subida à I Divisão, ao contrário do Lagoa, não está nos horizontes dos tavirenses. "Como disse, não há capacidade financeira para isso. Mas há mais, não é fácil, aqui há pouca competitividade, é difícil fazer jogos de preparação e em agosto muitos atletas aproveitam para trabalhar no turismo, são todos amadores", conta Vicente, referindo que, ainda assim, "fazemos treinos de 1h40, quatro vezes por semana".