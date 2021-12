Depois de Luís Frade e Pedro Portela, André Gomes também falha o Europeu

Lateral-esquerdo que saiu do FC Porto e joga no Melsungen da Alemanha está lesionado num pé

Não está nada fácil a vida para Paulo Jorge Pereira, cuja Seleção Nacional vai jogar, entre os dias 13 e 30 de janeiro, o Campeonato da Europa, na Hungria e Eslováquia.

Depois do pivô Luís Frade (Barcelona, Espanha) e do ponta-direita Pedro Portela (Nantes, França) agora foi o lateral-esquerdo André Gomes, que esta época se mudou para o Melsungen, da Alemanha, que se lesionou e vai falhar o Europeu. Ou seja, estamos a falar de três atletas habitualmente chamados à seleção e com os quais certamente Paulo Jorge estaria a contar.

"Fiz uma microrrutura por baixo do pé esquerdo. Está previsto que só esteja recuperado quando recomeçar o campeonato. Enquanto o Europeu estiver a decorrer, eu vou estar em tratamentos, com fisioterapia", confirmou o antigo atleta do FC Porto a O JOGO. "Isto aconteceu a jogar e depois, nos treinos, comecei a sentir cada vez mais dores, não paravam de aumentar até que se percebeu o que tinha e tive de parar", continuou o internacional A português.

"Perder um Europeu é triste, quem é que não gosta de estar num palco daqueles? Quem é que não quereria estar lá", questionou-se, argumentando, porém, que "por vezes tem que se perder estes momentos importantes para que no futuro não tenhamos mais problemas, basicamente para não hipotecar o futuro".

André Gomes, de 23 anos, passou as últimas quatro temporadas dos azuis e brancos, um clube que, garantiu, continua a acompanhar: "Vi o FC Porto-Sporting e, sempre que consigo, vejo o FC Porto na Champions. E torço por eles, por todos os meus colegas, mantenho contacto com eles todos, embora, como em tudo na vida, haja uns mais chegados do que outros".

Uma pessoa de quem garantidamente André Gomes não se esquece é do diretor-geral. "Com o professor Magalhães mantenho contacto permanente. O professor é uma pessoa muito importante para mim, sempre me ajudou, sempre que eu eu precisava de algo era a ele que ligava", referiu o meia-distância natural de Braga.