Definidas as meias-finais do Mundial feminino de andebol

Noruega-Espanha e Rússia-Holanda são as meias do Mundial feminino

As meias-finais serão disputadas na quinta-feira e a final no domingo.

Os jogos Noruega-Espanha e Rússia-Holanda constituem as meias-finais do Mundial'2019 feminino de andebol, na quinta-feira, depois de ter hoje ficado concluída a ronda principal da prova, a decorrer em Kumamoto, no Japão.

Sem a presença da França, campeã mundial em título, que terminou no 13.º lugar, após o triunfo por 26-21 frente à Hungria (14.ª), as meias-finais vão contar com a equipa com mais títulos, a Rússia (quatro), e a que soma mais medalhas, a Noruega (10).

Na última jornada da ronda principal, a Suécia perdeu por 26-23 com o Montenegro, para o grupo 2, numa partida que estava obrigada a vencer para poder somar sete pontos e aspirar passar às meias-finais, disputando diretamente a vaga no desempate com a Espanha.

A derrota da Alemanha frente à Noruega, por 32-29, na derradeira jornada do grupo 1, também impediu a seleção germânica de somar os pontos necessários para marcar presença nas meias-finais, ao alcance apenas dos dois primeiros classificados de cada poule.

A Noruega terminou na primeira posição do grupo 1 da ronda principal, com oito pontos, seguida da Holanda (segunda), com seis, enquanto no agrupamento 2 o triunfo pertenceu à ainda invicta Rússia, com 10 pontos, tendo a Espanha ocupado a segunda posição, com sete.

A Espanha perdeu hoje o derradeiro jogo, frente à Rússia, por 36-26, numa partida em que teve na portuguesa naturalizada Alexandrina Barbosa a melhor marcadora, com seis golos, e teve que esperar pela derrota da Suécia para festejar o apuramento.

As meias-finais Noruega-Espanha e Rússia-Holanda serão disputadas na quinta-feira e a final e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares no domingo.

A seleção angolana terminou o Mundial'2019 na 15.ª posição, melhorando o 19.º posto alcançado em 2017, na Alemanha, e viu três das suas atletas - Albertina Kassoma (duas vezes), Isabel Guialo e Azenaide Carlos -- distinguidas como melhores em campo.