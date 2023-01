De Pedro a Miguel: baliza corre na família Espinha há três gerações

Miguel Espinha, que está brilhar no Mundial, é elogiado pelo tio Pedro, antigo internacional no futebol. O mais famoso dos quatro guardiões da família, Pedro Espinha - jogou futebol e destacou-se por Belenenses, Salgueiros, V. Guimarães, FC Porto e V. Setúbal -, diz que jamais iria para uma baliza de andebol.

A Seleção Nacional de andebol, que ao início desta tarde, às 14h30, em Gotemburgo, defronta o Brasil, no arranque do Main Round do Campeonato do Mundo, tem tido em Miguel Espinha um dos mais fortes alicerces. Na segunda-feira, num jogo decisivo, o atleta do Cesson-Rennes teve 45% de eficácia, fechado a baliza à Hungria de forma magistral.

"Foi um momento de transcendência. Ele é um miúdo com uma grande humildade, trabalhador, e o facto de ter jogado estes três anos no estrangeiro fez com que evoluísse e esteja agora no auge", diz Pedro Espinha a O JOGO. O antigo guarda-redes internacional de futebol, agora com 57 anos e técnico de guarda-redes das seleções nacionais dos sub-15 aos sub-20, é tio de Miguel e tem uma opinião avalizada. "Tenho visto os jogos todos. O próximo, mesmo sendo à hora que é, tenho de arranjar forma de ver", diz, elegendo como a melhor das 15 defesas de anteontem "aquela, logo ao início, em que um adversário lhe apareceu isolado e ele defendeu com o braço, quase ombro".