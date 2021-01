Croácia enfrentará Portugal treinada pelo adjunto de Lino Cervar

Hrvoje Horvat e Lino Cervar no Mundial do Egito

Treinador histórico despediu-se durante o Mundial, que os vice-campeões europeus terminaram no 14.º lugar, e será rendido por Hrvoje Horvat

Será Hrvoje Horvat que a 13 de março orientará a Croácia, naquele que poderá ser o mais importante, para Portugal, dos três jogos do torneio pré-olímpico, a jogar em Montpellier. A 12 de março a Seleção Nacional defrontará a Tunísia, 25.ª do Mundial, e no último de três dias jogará com a França, o anfitrião e mais poderoso dos três oponentes na busca de dois lugares nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Sendo Portugal favorito face aos tunisinos, a recente debilidade da Croácia aumentou as expectativas para um torneio de elevada dificuldade e inédito na história do andebol português.

No Egito, os croatas empataram com o Japão e perderam com a Argentina e a Dinamarca, ficando depressa sem hipóteses de passar aos quartos-de-final. Lino Cervar, de 70 anos e um dos técnicos mais famosos do mundo, por ter levado os croatas a um título mundial (2003, em Portugal) e um olímpico (Atenas'2004), despediu-se após o desaire com os argentinos. A federação apontou ontem Hrvoje Horvat, seu adjunto nos últimos dois anos, para o cargo de selecionador.

Horvat, além da equipa nacional, treina o RK Nexe Nasice, segundo classificado no campeonato croata. O técnico não foi a primeira escolha para o cargo, pois a lista proposta pelo próprio Lino Cervar, tinha Ivano Balic, famoso como jogador, mas sem licença de treinador válida para o cargo, e Slavko Goluza, treinador do Tatran Presov. O até ontem adjunto foi escolhido pela federação com um voto contra e uma abstenção.