Covid-19: jogo do Sporting com o Füchse Berlim adiado

É o segundo jogo dos leões adiado na poule, depois do encontro frente aos eslovacos do Tartan Presov

O jogo do Sporting frente aos alemães do Füchse Berlim, da terceira jornada do Grupo B da Liga Europeia de andebol, foi adiado, devido à pandemia da covid-19, informou a Federação Europeia de Andebol (EHF).

"Em consequência de casos positivos de covid-19 em equipas participantes, equipas em quarentena ou medidas locais de combate à pandemia", refere a EHF como justificação ao adiamento dos jogos.

O embate frente à equipa berlinense é o segundo jogo dos leões adiado na poule, depois do encontro frente aos eslovacos do Tartan Presov, da segunda ronda, que estava previsto para 27 de outubro, e também foi adiado para data a definir.

Além do Sporting, que primeira jornada venceu fora o Dínamo Bucareste (25-27), do Tartan Presov e do Füchse Berlim, ainda fazem parte do grupo os suecos do IFK Kristiansand e os franceses do USAM Nimes Gard.