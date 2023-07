Contratação de peso: Mateusz Kornecki a caminho do FC Porto

FC Porto apresentou segundo reforço vindo do Léon e prepara uma contratação impactante: o guarda-redes do Kielce e da seleção polaca; Campeões nacionais oficializaram ontem o lateral-direito espanhol e estarão perto de garantir o internacional polaco de 29 anos, que defendeu a baliza do Kielce nas últimas quatro épocas.

Mateusz Kornecki, guarda-redes com 59 internacionalizações pela Polónia e que defendeu o Kielce nas últimas quatro épocas, tendo estado na última final da Liga dos Campeões, é o desejado pelo FC Porto para render Sebastian Frandsen e manter elevada a fasquia europeia. O interesse dos campeões portugueses, que ontem oficializaram a entrada de mais um canhoto vindo do Ademar León, o lateral David Fernández, já vem de abril, mês em que se soube que o guardião não iria renovar pelo Kielce, por ter o lugar ocupado pelo alemão Andreas Wolff. Na altura, o portal especializado RT Handball revelou que os portistas tinham a concorrência do francês Limoges.

Com 1,93 metros e 91 quilos, Kornecki, de 29 anos, começou no Końskie e jogou seis épocas no Górnik Zabrze até chegar à mais poderosa equipa polaca, pela qual foi três vezes campeão do seu país e chegou à seleção. Mateusz é irmão de Hubert Kornecki, lateral do Kwidzyn.

Tiago Rocha, que está agora em França, mas jogou três anos no Wisla Plock, defrontou várias vezes o guardião, que elogia. "É um jogador com bastante experiência internacional, não só no Kielce como na seleção da Polónia. Vem acrescentar muita qualidade ao campeonato português e ao FC Porto", disse a O JOGO.