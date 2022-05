"Conseguimos algo histórico para o Benfica, foi um trabalho extraordinário"

Fotografia: Site oficial do Benfica

A festa dos jogadores do Benfica

Reações divulgadas pelo Benfica depois de atingida a final-four da Liga Europeia de andebol.

Chema Rodríguez (treinador do Benfica): "Conseguimos algo histórico para o Benfica, a equipa fez um trabalho extraordinário. Aliás, a equipa tem estado incrível nesta competição europeia. Os jogadores alcançaram algo incrível e estou muito feliz por eles, porque têm trabalhado muito ao longo da época. Agora vamos desfrutar para depois preparar esta final-four e tentar alcançar novas metas."

Sergey Hernández (guarda-redes do Benfica): "A nossa exibição foi muito completa. Tal como havia dito, o jogo em casa seria fundamental, porque é muito difícil vencer na Eslovénia. Fizemos história para o clube e não tenho palavras para descrever o que sinto. Os adeptos têm muita paixão. Acho que posso falar por todos: queremos mais! Há muito trabalho feito e que muitas pessoas não veem. Quero agradecer ao corpo técnico e aos adeptos. Estamos na final four e vamos trabalhar para fazer o melhor possível. O Benfica é o melhor clube do mundo."