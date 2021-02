Conhecidos os adversários de Portugal para o Europeu sub-19 de andebol feminino

A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-19 está no grupo B, do Europeu'2021.

A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-19 vai defrontar as congéneres da Suécia, Rússia e Eslováquia no grupo B do Europeu'2021, a decorrer de 8 a 18 de julho, em Celje, na Eslovénia, ditou esta quarta-feira o sorteio.

Portugal procurará superar em Celje o 14.º posto alcançado em 2019, após ter perdido o jogo de atribuição de 13.º/14.º lugares, precisamente frente à Suécia (25-24), numa edição que teve como vencedora a seleção anfitriã da Hungria.

As seleções da Dinamarca, Alemanha, Eslovénia e Suíça integram o grupo A, as da França, Áustria, Montenegro e Croácia o C e as da Hungria - detentora do título - Noruega, Roménia e República Checa o D.

A seleção portuguesa feminina de sub-17 também vai participar no Europeu2021, a decorrer de 05 a 15 de agosto, em Podgorica, no Montenegro, e o sorteio ditou que terá Hungria - detentora do troféu -, Noruega e Eslováquia como adversários no grupo C.

O objetivo da seleção portuguesa de sub-17, a exemplo da de sub-19, passa por melhorar o 13.º posto alcançado na última edição, na Eslovénia, depois da vitória diante da Croácia (30-29), igualmente no jogo de atribuição de 13.º/14.º lugares.

As seleções da Dinamarca, Áustria, Montenegro e Suíça integram o grupo A, as da Suécia, Rússia, Eslovénia e Croácia o B e as da França, Alemanha, Roménia e República Checa o D.