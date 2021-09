Conhecidos os adversários de Benfica e Sporting no acesso à Liga Europeia de andebol

Redação com Lusa

Benfica defronta alemães e Sporting dinamarqueses.

O Benfica defronta os alemães do Rhein-Neckar Löwen e o Sporting os dinamarqueses do TTH Holstebro, na segunda ronda de qualificação para a fase de grupos da Liga Europeia de andebol, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Viena.

Os encarnados, que na ronda inaugural eliminaram o Kriens Luzern, com vitórias por 31-24, na Suíça, e por 29-18, em Lisboa, jogará a primeira mão em 21 de setembro, no pavilhão do Rhein-Neckar Löwen, recebendo os germânicos uma semana mais tarde, em 28.

O Sporting, pelo contrário, disputará em casa o primeiro encontro com o TTH Holstebro, em 21 de setembro, deslocando-se em 28 à Dinamarca, na expectativa de se apurar para a fase de grupos da Liga Europeia, que se inicia em 19 de outubro.