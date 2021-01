Confira os 16 convocados de Paulo Jorge Pereira para o Portugal-Argélia

Já apurado para a próxima fase, Portugal defronta, às 17h00 desta segunda-feira, a Argélia no último jogo do Grupo F do Mundial de Andebol.

Portugal mede forças com a Argélia nesta segunda-feira no último jogo do Grupo F do Mundial de Andebol, que se disputa no Egito. A seleção portuguesa já se apurou para a próxima fase, fruto de duas vitórias frente a Islândia e Marrocos.

De fora dos convocados para o duelo de hoje, ficaram Gustavo Capdeville, Luís Frade, Daymaro Salina e Diogo Silva. A grande novidade nos eleitos de Paulo Jorge Pereira é a chamada, pela primeira vez, do lateral esquerdo Alexandre Cavalcanti.

Confira os 16 convocados:

Alfredo Quintana, Humberto Gomes, Pedro Portela, Gilberto Duarte, Vitor Iturriza, João Ferraz, Miguel Martins, Bélone Moreira, Rui Silva, Alexis Borges, Diogo Branquinho, Alexandre Cavalcanti, António Areia, André Gomes, Leonel Fernandes e Fábio Magalhães.