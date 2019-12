Confira mais três convocados de Portugal para o Europeu de andebol

Revelados mais três convocados de Paulo Jorge Pereira para o Europeu de andebol.

A Federação de Andebol de Portugal continua a divulgar os convocados para o campeonato da Europa, que se vai jogar na Áustria, Noruega e Suécia entre 9 e 26 de janeiro. No domingo, foi a vez dos laterais-direitos, tendo a escolha de Paulo Jorge Pereira recaído em João Ferraz, Jorge Silva e Belone Moreira.

Ferraz, de 1,96 metros, que esteve quatro temporadas na Alemanha, no Wetzlar, mudou-se esta época, por empréstimo dos germânicos, para os suíços do Suhr-Aarau, onde é colega do central Diogo Oliveira. O madeirense - é natural do Funchal - de 29 anos, que fez parte da seleção que foi medalha de prata no Europeu de sub-20, na Eslováquia, está de regresso à seleção para competições oficiais, isto porque já esteve em outubro no Egito, mas em dois encontros de preparação.

Para além de Ferraz, Paulo Pereira convocou Jorge Silva, o mais alto dos três, com 2,02 metros, que joga no Sinfin, de Espanha, e Belone Moreira, o meia-distância mais baixo da seleção (1,80 m) mas dono de um potente remate, há cinco anos a jogar no Benfica e que fez a estreia na Seleção A no primeiro jogo do apuramento para este Europeu, contra a Roménia, em Santo Tirso.

Recorde-se que já tinham sido anunciados os guarda-redes Alfredo Quintana, Humberto Gomes e Gustavo Capdeville, os pontas-esquerdas Diogo Branquinho e Fábio Vidrago e os laterais-esquerdos Fábio Magalhães, Alexandre Cavalcanti, André Gomes e Salvador Salvador.