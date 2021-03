Confira a convocatória da Seleção feminina que procura feito histórico

Equipa liderada por Ulisses Pereira inicia preparação para a Fase 2 de Qualificação para o Mundial'2021, de 15 a 19 de março.

A Seleção Nacional A Feminina vai concentrar-se em Rio Maior, durante cinco dias com os olhos postos na eliminatória da Fase 2 de Qualificação para o Campeonato do Mundo de 2021, naquela que será última etapa antes da prova.

Ulisses Pereira, Selecionador Nacional, divulgou a lista de convocadas para o estágio, que decorrerá entre 15 e 19 de março, e em declarações à Federação de Andebol de Portugal admite que o foco da equipa passa por ultrapassar a última barreira que separa Portugal da competição.

"Este estágio para nós é de vital importância para prepararmos s play-off de apuramento para o Mundial que vamos disputar em abril. O nosso grupo preferia estar a jogar o torneio de apuramento para esse play-off que estava marcado para esta semana do estágio, em que iríamos defrontar a Turquia e a Finlândia porque estávamos todos plenamente confiantes que obteríamos um dos dois lugares que dariam acesso a esse play-off. Uma vez que ficámos automaticamente apurados, há que aproveitar esta semana para podermos treinar com vista a essa importante competição" - afirmou Ulisses Pereira, reforçando ainda a importância de ultrapassar o próximo adversário, que só será conhecido no sorteio de 22 de março, e fazer história para o andebol português.

"Devido à pandemia, têm sido muito poucas as oportunidades para treinar, pelo que este estágio em Rio Maior é uma excelente oportunidade. Sabemos que estamos a dois jogos de alcançar o apuramento para um Campeonato do Mundo, algo que nunca foi conseguido no andebol feminino português. Ainda não conhecemos o adversário pelo que este estágio será focado mais nos nossos processos do que na preparação específica dos jogos que vamos ter", acrescentou o técnico.

Quanto à lista de convocadas, Ulisses Pereira explicou os motivos para algumas ausências, demonstrando ainda total confiança nas opções: "Infelizmente, neste estágio não vamos poder contar com as atletas que estão a jogar na Alemanha (Mariana Lopes, Isabel Góis, Maria Pereira e Anaís Gouveia) devido ao contexto pandémico em que vivemos. Por lesão, também ficam fora da convocatória a Patrícia Rodrigues e a Joana Resende, sendo que a Diana Oliveira também está ausente por questões profissionais. De qualquer das formas, as atletas estão muito motivadas para este último estágio antes daquele que será o grande desafio deste grupo e para o qual nos temos preparado nos últimos anos: lutar por um lugar numa grande competição".

CONVOCATÓRIA

Andreia Costa, guarda-redes, Alavarium

Jessica Ferreira, guarda-redes, Clermont Auvergne (Fra)

Diana Roque, guarda-redes, SIR 1.º de Maio/ADA CJB

Carolina Monteiro, ponta-esquerda, Alavarium

Carolina Gomes, ponta-esquerda, Benfica

Cláudia Correia, lateral-esquerda, Benfica

Ana Carolina Silva, lateral-esquerda, Alavarium

Mónica Soares, lateral-esquerda, BM Porriño (Esp)

Sandra Santiago, lateral-esquerda, Atletic Guardés (Esp)

Soraia Fernandes, pivô, Alavarium

Juceleyde Cabral, pivô, Alavarium

Bebiana Sabino, pivô, Colégio de Gaia

Adriana Lage, pivô, Benfica

Beatriz Sousa, lateral-direita, Clermont Auvergne (Fra)

Leonor Gonçalves, ponta-direita, Alpendorada

Érica Tavares, ponta-direita, BM Porriño (Esp)

Inês Laranjeira, ponta-direita, ABC

Patrícia Lima, central, Atletic Guardés (Esp)

Ana Gante, central, Juvelis

Cristiana Morgado, central, Clermont Auvergne (Fra)