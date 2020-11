Colégio de Gaia sofre pesada derrota na Taça Europeia feminina

Redação com Lusa

Foram 15 golos de diferença contra as espanholas do Rocasa Gran Canária.

A equipa feminina de andebol do Colégio de Gaia perdeu em Telde por 31-16 com as espanholas do Rocasa Gran Canária, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da fase de grupos da European Cup.

O jogo da segunda mão será no domingo também em Telde, já que as duas equipas decidiram fazer os dois jogos no pavilhão insular Antonio Moreno por causa da pandemia de covid-19, reduzindo assim os riscos sanitários e os custos da eliminatória.

Com 14-9 ao intervalo, o Rocasa Gran Canária não abrandou na segunda parte e chegou a números finais que demonstram bem como as gaienses foram dominadas no jogo.