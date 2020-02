Clássico no andebol: FC Porto e Benfica em duelo com ritmo europeu

O FC Porto recebe o Benfica às 21h00 (Porto Canal). Os rivais cumprem o jogo em atraso da 24.ª jornada do campeonato.

Mais de três meses depois da vitória do FC Porto na Luz, por 33-23 (11.ª jornada), os rivais reencontram-se na noite desta quarta-feira para fechar a 24.ª jornada do campeonato, numa altura em que os resultados nas provas europeias são moralizadores: o FC Porto acaba de bater, em casa, o campeão europeu Vardar, apurando-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, um feito nunca antes conseguido pelos dragões, enquanto o Benfica soma três triunfos nos três jogos disputados na fase de grupos da Taça EHF, já espreitando os quartos de final da competição.

O clássico (21h00, Porto Canal) põe pressão no Benfica que está em terceiro lugar, a oito pontos do FC Porto (2.º, 68) e a onze do líder Sporting (leões têm mais um jogo), tendo de evitar mais deslizes se quiser manter-se dentro da luta pelo título, quando a primeira fase termina com a 26.ª jornada (7 de março), seguindo-se a fase final para a qual as equipas transitam com metade dos pontos.

No Dragão Arena, os campeões nacionais estão a cem por cento, fazendo agora regressar Tito, o ponta-direita de 23 anos que esteve cinco meses lesionado. "Foi uma fase difícil, como é possível imaginar. Aqui estou outra vez, à procura da minha melhor forma para ajudar a equipa naquilo que resta da época", afirmou o jogador que, em declarações ao site do clube, referindo ainda: "O nosso objetivo é ganhar pelo máximo possível, mas sabemos que eles vêm com um sentimento de vingança, o que é o normal, e para fazer o trabalho deles. O nosso trabalho é o mesmo. É ganhar, e depois logo se vê a diferença: se é por um, se é por dois ou se é por dez." Recordando a vitória na 11.ª jornada, e ainda o bom momento europeu dos encarnados, Tito rematou. "Já falámos disso no balneário e, apesar de já sabermos que o jogo da Luz foi teoricamente fácil, não vai ser assim amanhã [hoje]. Temos de dar tudo na mesma, porque o resultado começa 0-0."

Carlos Resende, treinador, falou ao site do Benfica e elogiou o adversário, mas lembrando que o resultado da primeira volta não espelha a diferença entre as equipas. "O que se viu no jogo em casa não corresponde à verdade desportiva entre as duas equipas. Estamos empenhados e a trabalhar para vencer no Dragão Arena. Será um Benfica mais lutador, porque só dessa forma pode ganhar a boas equipas", afirmou o técnico, reforçando: "O FC Porto é uma boa equipa e a prova disso são os resultados que tem obtido na Liga dos Campeões e no campeonato, mas também porque fornecem o núcleo principal da Seleção Nacional, com os resultados que se tem visto. Po