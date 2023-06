Clássico FC Porto-Sporting é uma final antecipada

O FC Porto-Sporting coloca os grandes rivais da modalidade frente a frente. Final-four da Taça de Portugal abre com o Marítimo-Póvoa AC

Uma semana depois e no mesmo pavilhão em que se sagrou tetracampeão nacional - no piso ainda são visíveis algumas marcas da festa -, o FC Porto defronta o Sporting no segundo jogo das meias-finais da Taça de Portugal de andebol. É o duelo mais esperado das últimas temporadas, frente a frente as duas melhores equipas portuguesas, com os dragões um patamar acima a levarem oito dos últimos 11 troféus (quatro campeonatos, duas Taças e duas Supertaças) e o Sporting, apesar de tudo, a somar apenas uma Taça de Portugal, conquistada no época transata, em Matosinhos, contra os dragões, após dois prolongamentos. Os restantes dois troféus (Taça e Supertaça) ganhou-os o Benfica.

Dos treinadores envolvidos, Paulo Fidalgo é quem tem mais jogos pela equipa, o Marítimo: 503, sendo 265 vitórias, 42 empates e 196 derrotas.

"Encaramos este jogo com máxima seriedade. Aquilo que fizemos na semana passada não está esquecido, está guardado, mas agora estamos na final-four da Taça de Portugal, que é mais um objetivo nosso", afirmou o ponta-direita António Areia, que hoje fará o 351.º encontro pelos azuis e brancos. "Os jogos que tivemos até agora foram igualados, são decididos no detalhe e acho que é isso que pode fazer a diferença. É importante que estejamos concentrados do primeiro ao último minuto", alerta o técnico leonino. "É o chegar ao fim de uma época muito exigente para as duas equipas mas, do nosso lado, máximo empenho para revalidarmos o título da Taça de Portugal", afirmou Ricardo Costa, que estará no jogo 101 ao comando do Sporting.

No mesmo fim de semana - amanhã, nos Barreiros - em que a equipa de futebol decide a permanência na I Liga com o Estrela da Amadora, a de andebol está num ponto alto da temporada e a jogá-lo em casa.

A primeira meia-final é jogada entre o Marítimo e o Póvoa Andebol - em quatro temporadas, esta é a segunda vez que os poveiros chegam a tão elevado nível -, sendo a equipa comandada por Paulo Fidalgo favorita à vitória. Não só pelo facto de atuar em casa, mas também por ter melhor equipa, pelo menos em teoria, o que, no Campeonato Placard Andebol 1, se confirmou na prática: os insulares ganharam na Póvoa de Varzim por 27-18 e em casa por 31-24.

"Sabemos que temos que jogar com uma intensidade muito alta para termos hipótese de conquistar uma terceira vitória sob o Póvoa", avisou o técnico Paulo Fidalgo. "Sabemos que o Marítimo terá o fator casa do seu lado e que o favoritismo é deles. Acreditamos que será um jogo equilibrado. definido nos pormenores e que estaremos à altura", reagiu o capitão poveiro João Santos.