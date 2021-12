Clássico de andebol Benfica-FC Porto adiado devido a casos de covid-19

Anúncio feito esta sexta-feira pelo clube encarnado.

O clássico entre Benfica e FC Porto, referente à 13ª jornada do campeonato nacional de andebol, foi adiado, informou esta sexta-feira o emblema encarnado.

Em comunicado no site oficial, as "águias" explicam que "depois de ter sido avaliada a situação de alguns casos de covid-19 no plantel encarnado", entraram em contacto com o emblema azul e branco de forma a pedir o adiamento da partida. O pedido "foi aceite pelo clube e também pela Federação de Andebol de Portugal".

O clássico, que estava marcado para 13 de dezembro, segunda-feira, será posteriormente reagendado.