Chema, treinador do Benfica: "Quando os próprios jogadores do Sporting dizem que foi uma falta de respeito"

Declarações de Chema Rodríguez (treinador do Benfica) após o jogo Benfica-Sporting (30-34), dos quartos de final da Taça de Portugal de andebol, realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa

Sobre o jogo: "O Sporting foi um justo vencedor do jogo, disso não há dúvida. Mereceu ganhar, fez um grande jogo e há que felicitá-los. Este foi como todos os jogos contra eles, muito competitivos e disputados e os pequenos detalhes decidem o jogo."

Sem capacidade: "Tentámos aproximar-nos e recolocarmo-nos em jogo e não fomos capazes, quando tentávamos reentrar neste jogo eles na ação seguinte conseguiam marcar golo e isso prejudicou-nos na segunda parte. Creio que serão sempre os mesmos jogos, com a mesma rivalidade, exigência e muito igualados."

Conflito entre elementos das duas equipas após o final: "O treinador do Sporting pediu um tempo de desconto quando faltava um minuto para acabar, a vencer por quatro. Quando os próprios jogadores do Sporting dizem que foi uma falta de respeito, não há muito mais a dizer. São os seus próprios jogadores, isso diz tudo. Eles vieram pedir-nos desculpa pela falta de respeito que o seu treinador teve".