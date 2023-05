Chema Rodríguez e a derrota no dérbi: "Não tenho nada a apontar aos jogadores"

Declarações do treinador das águias no final do jogo Sporting-Benfica (36-31), da 25.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

A derrota: "Este jogo foi um pouco à imagem da nossa temporada. Fizemos um bom jogo, defendendo bem, mas não conseguimos marcar muitos golos em ataque posicional. Tivemos várias situações para marcar nos seis metros só com o guarda-redes pela frente e não conseguimos concretizar. Essa foi a diferença no jogo."

O que falhou: "Creio que trabalhámos e lutámos muito, por isso não tenho nada a apontar aos jogadores. O problema foi a falta de eficácia."