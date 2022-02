Chema Rodríguez: "Depois de um jogo tão intenso contra o FC Porto..."

Declarações do treinador benfiquista, Chema Rodríguez, após o jogo Benfica - TBV Lemgo (35-30) da da sétima jornada do grupo B da Liga Europeia

Sobre o jogo: "Com este grupo de jogadores tudo se torna mais fácil. Depois de um jogo tão intenso como o que foi contra o FC Porto. Foi um jogo muito difícil, tal como o de hoje. Mostrámos a qualidade do grupo. Somos uma equipa e todos temos virtudes.Hoje conseguimos defender bem, falhámos poucos remates. Quando perdemos a bola conseguimos recuperar bem para defender o ataque do adversário."

Adaptar: "O bom da nossa equipa é a capacidade de se adaptar às situações, por isso podemos mudar rapidamente a nossa forma de jogar durante o jogo. É verdade que na primeira parte não estávamos a ter êxito nas nossas ações. Ao intervalo corrigimos e entrámos a jogar de forma mais direta e os nossos jogadores interpretaram na perfeição o que queríamos".