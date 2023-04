Chema Rodríguez após derrota no clássico: "A época não está a ser o que queríamos"

Declarações de Chema Rodríguez, treinador encarnado, após o Benfica-FC Porto (28-29), da 21.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Análise: "O jogo decidiu-se na última jogada. Queríamos a bola para marcar, o empate não nos servia, precisávamos de ganhar e o FC Porto acaba por decidir nesse lance. Enquanto tivermos possibilidades temos de lutar, mas já não dependemos de nós e está mais difícil chegar ao título. Marcámos a diferença no início, mas no final tudo é equilibrado e decide-se no detalhe. Eles ficaram surpreendidos com a nossa defesa, mas corrigiram e tornou-se mais complicado para nós. Falhámos em momentos decisivos, é preciso um pouco de sorte nas bolas soltas e a experiência também é fundamental, e temos de admitir que o FC Porto tem um bloco muito acostumado a jogar esse tipo de momentos, são uma grande equipa".

Título ainda é possível? "A temporada não está a ser o que queríamos, queremos sempre ganhar todos os títulos."