Chema Rodríguez após derrota com Flensburgo: "Tínhamos de estar perfeitos..."

Declarações de Chema Rodríguez, treinador encarnado, após o Benfica-Flensburgo (26-39), jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia de andebol.

O que falhou no Benfica? "Falhou o início da partida. Se queremos competir com uma equipa destas, temos de ser muito duros e estar concentrados. Quando atingiram quatro ou cinco golos de vantagem, tornou-se muito difícil jogar contra eles, pois estiveram muito mais tranquilos e com tudo a seu favor. O Flensburgo tem uma grande equipa. Já o sabíamos e tínhamos de estar perfeitos em todas as facetas. Hoje, não estivemos perfeitos e eles fizeram um excelente jogo".

Derrota pode vir a afetar a confiança da equipa? "A equipa permanece competitiva e uma derrota agora não vai mudar nada. Estamos a fazer uma boa temporada, na luta por todas as competições. Falta um jogo aqui, é quase impossível [dar a volta], mas a equipa está bem e tem feito boas exibições. Por um jogo mau, não creio que se possa concluir que existam jogadores em baixo de forma. Pensávamos que íamos ser mais competitivos hoje, mas temos de nos levantar, recuperar bem e, a partir de amanhã [quarta-feira], começar a treinar e preparar o próximo jogo, para o campeonato".