Chema Rodríguez após a conquista da Liga Europeia: "Foi milagre atrás de milagre"

Declarações de Chema Rodríguez, treinador do Benfica, à BTV, após a conquista da Liga Europeia de andebol. As águias venceram o Megdeburgo, por 40-39, após prolongamento.

Um sonho tornado realidade: "Isto é um sonho... foi a lutar até ao final. Foi um final perfeito para nós. O trabalho, a luta, a entrega, o querer até ao final, o estarmos unidos sempre... É por todos estes adeptos que estiveram aqui e por todos os outros que viram de casa."

Disse que seria preciso um milagre para vencer o Magdeburgo. Foi assim hoje? "Foi milagre atrás de milagre. O golo no último segundo do Alexis Borges para irmos a prolongamento... Tínhamos muitos jogadores com dificuldades físicas, mas lutámos até ao final. Foi um milagre, mas também foi a força destes rapazes."