"Cheguei menino e saí um homem. Tudo o que sou devo-o ao FC Porto"

Leandro Semedo, lateral esquerdo que jogou seis anos de azul e branco, esteve de regresso à cidade do Porto num estágio da seleção de Cabo Verde. Disse ter voltado a "casa".

A Seleção de Cabo Verde será uma das 24 que irá jogar o Campeonato do Mundo do Egito, entre 14 e 31 de janeiro próximo. Mas, ao contrário de Portugal, para os cabo-verdianos esta será uma estreia.

Comandada por José Tomaz e Rui Ferreira (ver caixa), a equipa africana esteve a estagiar no Porto e O JOGO conversou com Leandro Semedo, um dos atletas mais influentes e que passou seis temporadas no FC Porto.

"Cheguei aqui com 18 anos e saí com 24, cheguei menino e saí um homem. Tudo o que sou hoje no andebol devo-o ao FC Porto. Fui campeão duas vezes, uma com [Ljubomir] Obradovic e outra com o Magnus Andersson e ainda ganhei uma Taça e uma Supertaça. Foram seis excelentes anos, e sempre que volto aqui sinto-me muito bem, sinto-me em casa. O Porto é a minha segunda casa", reagiu o lateral esquerdo, esta época a jogar no Ademar Leon, depois de ter passado a anterior no Anaitasuna, ambos de Espanha.

"O "feed-back" tem sido positivo, o treinador está contente com as minhas atuações e até fui escolhido para candidato ao melhor golo do mês de outubro. Foi um remate de anca, ao ângulo, de baixo para cima", contou, entusiasmado.

Sobre o Mundial, Leandro mostra-se realista, mas ambicioso para uma estreia marcante: "Estamos num grupo com Hungria e Alemanha, são jogos complicados, mas vamos competir. Temos também o Uruguai; de quatro, passam três e queremos passar ao main-round".