Champions: Frade marca quatro pelo Barça, Zagreb aumenta diferença para FC Porto

Croatas foram empatar a Bucareste e portistas ficaram com 5 pontos para recuperar

O Zagreb empatou em Bucareste, com o Dínamo (27-27), no encerramento da nona jornada da Liga dos Campeões, deixando o FC Porto ainda mais só no fundo do Grupo A , com um ponto.

O polaco Wisla Plock perdeu na visita ao Veszprém (32-22), sendo penúltimo, com cinco pontos, mas os portistas, para passarem à fase a eliminar, têm também de ultrapassar os croatas, que são sextos, agora com seis pontos. O PSG, que na quarta-feira venceu com dificuldade no Dragão (33-35), lidera o grupo isolado.

No Grupo B, o Barcelona bateu o Aalborg por 32-26 e está na frente, com Luís Frade a destacar-se, ao marcar quatro golos em outros tantos remates. Alexandre Cavalcanti também jogou e marcou três pelo Nantes, mas a sua equipa perdeu em Kiel (37-33).