Champions: FC Porto e Sporting em alta, Portugal com registo único

FC Porto (Quintana) e Sporting (Carol) têm jogadores no sete ideal da jornada da Champions, sendo Portugal o único país a bisar.

São seis os países representados no sete ideal da sexta jornada da Liga dos Campeões de andebol, sendo Portugal o único com dois atletas nomeados: o guarda-redes luso-cubano Alfredo Quintana, do FC Porto, e o lateral-esquerdo cubano do Sporting, Frankis Carol. Mais uma prova clara do crescimento da modalidade no país, sendo esta a primeira temporada em que há duas equipas lusas a jogar a mesma edição da Champions e, também, a primeira em que isto acontece. Algo ainda mais notável se percebermos que durante 11 épocas - o Sporting esteve em 2001/02 e, depois, só em 2013/14 participou o FC Porto - , Portugal não teve qualquer representante na maior prova de clubes do mundo.

"São jogadores de altíssimo nível e em qualquer jornada podem entrar neste sete. Oxalá isto se venha a repetir na fase seguinte, esperando que quer uma equipa quer outra sigam em frente", reagiu a O JOGO o selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, que sábado esteve no Dragão Arena a ver o FC Porto-Montpellier (23-23), partida em que Quintana fez 11 defesas. "O Quintana estar no sete ideal contra o Montpellier não é o mesmo que o Carol estar no sete da jornada contra o Cocks, que era um adversário mais acessível, mas é sempre um orgulho ter jogadores no melhor sete da Liga dos Campeões", disse ainda Paulo Jorge.

Recorde-se que o Sporting venceu o Cocks, da Finlândia, por 38-29, e Carol fez 11 golos em 13 remates.