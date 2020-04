Central sérvio reforça o Benfica

Lazar Kukic tem 24 anos e faz a diferença tanto na equipa que era terceira na Liga Asobal como na seleção do seu país

O Benfica, do qual vão sair cinco jogadores, revelados em primeira mão por OJOGO - Nuno Grilo, Ricardo Pesqueira, Fábio Vidrago, Davide Carvalho e Carlos Molina -, e que deverá ter no espanhol Chema Rodriguez o novo técnico, substituindo Carlos Resende, que está a cumprir a terceira temporada da Luz, já chegou a acordo com o internacional sérvio Lazar Kukic, central que representa o Logroño, terceiro classificado da Liga Asobal, apenas a três pontos do Ademar Leon, mas a oito do poderoso e campeão incontestado Barcelona. Grande parte da boa campanha do Logroño deve-se a Kukic, um meia-distância de 1,86 metros e 83 quilos.

"É um jogador fisicamente forte, muito bom central, que sabe jogar e marca bastantes golos entre linhas. Mas é, acima de tudo, o homem da tomada de decisão, que trabalha muito bem com os pivô s, além de fazer jogar a primeira linha", descreve Mariano Ortega, antigo treinador do Benfica e agora a trabalhar no Guadalajara.

"Defensivamente, ele fica na ponta esquerda, mas até faz os dois lados, porque se trata de um jogador muito versátil", diz ainda o técnico, concluindo: "O Lazar Kukic também se mostra muito na segunda vaga de contra-ataque. É um grande jogador, que fez uma excelente época".

O internacional A sérvio jogou o Mundial de 2019 e o Europeu deste ano, tendo neste sido um dos melhores - 11 golos em 15 remates, sendo o segundo melhor marcador - de uma seleção que desiludiu e perdeu os seus três jogos.

Filipe Mota, central português do Huesca, conhece-o e deixa boas referências. "É um central puro, muito forte no um contra um e que tem um bom remate exterior, tanto em salto como em apoio", refere o antigo atleta do FC Porto, não tendo dúvidas de que se trata de "um excelente jogador".

Esta época, na Liga Asobal, que ainda não se sabe se termina ou não - tal como em Portugal -, Lazar Kukic soma 56 golos, sendo 33 de nove metros, 19 em entradas aos seis metros, três de contra-ataque e um de livre de sete metros.

Refira-se que o sérvio está a cumprir a quarta época no Logroño, tendo antes representado o RK Partizan, de Belgrado, cidade de onde é natural.

Esta é a primeira contratação conhecida dos encarnados, que começa por compor a primeira linha para nova tentativa de atacar o título nacional, que não conquista desde 2007/08, então sob o comando de Aleksander Donner.