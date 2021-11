Carlos Ruesga após Benfica-Sporting: "Obrigado aos nossos adeptos que não tiveram direito a vir"

O Sporting venceu o Benfica, por 30-27, no pavilhão da Luz

Pouco depois do Sporting vencer o Benfica, por 30-.27, num dérbi disputado no Pavilhão da Luz, o jogador leonino Carlos Ruesga deixou uma mensagem na rede social Facebook, recordando, em especial, os adeptos dos leões que não marcaram presença no pavilhão.

Recorde que, alegadamente, o Benfica não cedeu bilhetes ao clube de Alvalade. "Obrigado a todos os nossos adeptos que não tiveram direito a vir. Vamos sempre juntos", escreveu o jogador do Sporting.