Carlos Resende sai e Hugo Valente assume o FC Gaia

Mudança no comando técnico do emblema gaiense.

Hugo Valente, que foi adjunto de Ricardo Costa e Ljubomir Obradovic no Avanca, será o treinador do FC Gaia na próxima temporada, ocupando o lugar de Carlos Resende, com quem os gaienses não renovaram.

Resende leva três temporadas em Vila Nova de Gaia, tendo conseguido um 12.º lugar (2020/21) e uma oitava posição (21/22), encontrando-se agora o FC Gaia, a sete jornadas do fim do Campeonato Placard, em décimo.

Hugo Valente, de 45 anos e natural de Espinho, é o treinador dos sub-18 do FC Gaia, clube onde já tinha estado em 2018/19 e 2019/20.