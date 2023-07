Carlos Resende no FC Porto: "Pegar no fantástico trabalho do Magnus Andersson..."

Está de regresso ao clube azul e branco para orientar a equipa de andebol e reconhece que a fasquia está alta.

Carlos Resende está de regresso ao comando técnico da equipa de andebol do FC Porto. "A vida é feita de desafios e a época de 2023/2024 será mais um enorme! Treinar o andebol do FC Porto por si só já seria muito estimulante, mas pegar no fantástico trabalho do Magnus Andersson eleva ainda mais a fasquia", reagiu o técnico no Linkedin pessoal.

Resende assinou um contrato válido para a próxima temporada, tendo mais duas de opção, regressando desta forma a um clube onde já conquistou vários títulos, incluindo um campeonato enquanto jogador e outro na qualidade de técnico (2008/09).

A nova equipa técnica dos dragões vai ser formada por Carlos Martingo, Tiago Cadete e Miguel Vasconcelos, sendo que o início dos trabalhos de pré-época está marcado para o dia 18 de julho, no Dragão Arena.