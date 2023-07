Carlos Resende no FC Porto: "A perspetiva é ótima e estou bastante agradado"

O FC Porto regressou esta terça-feira ao trabalho com Carlos Resende, que sucedeu a Magnus Andersson no comando da equipa de andebol.

O FC Porto, tetracampeão nacional de andebol, regressou esta terça-feira ao trabalho sob o comando de Carlos Resende, que sucedeu a Magnus Andersson, voltando a um clube onde já conquistou vários títulos, incluindo um campeonato enquanto jogador e outro como técnico (2008/09).

"É sempre bom quando encaramos novos desafios. O tempo passa muito rápido, mas a perspetiva é ótima e estou bastante agradado. Entrar numa equipa com o historial recente do FC Porto em termos nacionais e internacionais já seria bastante desafiante, por si só. Suceder ao Magnus, não só pelo que ele representou enquanto atleta, e eu tive o privilégio de jogar contra ele, mas também pelo que representou para o FC Porto e para o andebol nacional torna o desafio muito maior. Aproveito também para lhe agradecer por todo o trabalho que teve em prol do nosso andebol. Estar-lhe-emos eternamente gratos", começou por referir o treinador, em declarações aos meios portistas.

"Os objetivos do FC Porto são conhecidos de todos: vencer o campeonato e estar na Liga dos Campeões, que é a competição internacional de maior prestígio. As equipas têm dinâmicas próprias e devemos mostrar aos atletas da formação que acreditamos neles. O facto de entrarem atletas jovens formados no FC Porto é passar essa mensagem, de que acreditamos no trabalho do clube a nível do scouting de formação e transmitir a mensagem de que têm sempre espaço no FC Porto. Essas entradas servem também para passar esse objetivo a outros jovens que terão as portas abertas caso mereçam", acrescentou.

Já Daymaro Salina, pivô luso-cubano que tal como Rui Silva é um dos capitães dos dragões, garantiu que os objetivos da equipa para a nova época passam por "ganhar tudo a nível nacional e fazer o melhor possível na Europa".

"As sensações são boas. Já tivemos o nosso tempo de pausa e há sempre aquela ansiedade para voltarmos a estar com os nossos colegas e para voltarmos a trabalhar. Já fomos de férias e descansámos, agora é o momento de voltarmos a trabalhar. Os objetivos aqui são sempre os mesmos: ganhar tudo a nível nacional e fazer o melhor possível na Europa. Temos jogadores novos e um treinador novo, mas a equipa vai manter o espírito de sempre para dar alegrias aos adeptos", frisou.

Por sua vez, o central Rui Silva aproveitou para apelar ao apoio dos adeptos: "As férias sabem sempre bem, mas voltar a fazer aquilo que gostamos é muito bom. É uma nova época em que queremos conquistar mais títulos e é sempre bom regressar ao trabalho. O bichinho do andebol está sempre presente, mesmo de férias. O que espero para esta temporada é fazer mais do que aquilo que já fizemos e dar sempre o nosso melhor, pois foi isso que nos levou aos títulos. Isso já passou e queremos mais. Peço aos nossos adeptos para nos apoiarem como sempre, pois tudo é mais fácil quando eles estão connosco".

Refira-se que Resende assinou um contrato válido para a próxima época, tendo mais duas de opção, com o FC Porto.